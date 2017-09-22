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Hatay’da “Arakan Kan Ağlıyor” Kermesi

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Hatay’da “Arakan Kan Ağlıyor” Kermesi
Hatay'da bir grup genç tarafından Arakan'da şiddet gören ve soykırıma uğrayan Müslümanlar için kermes düzenlendi.

Hatay'da bir grup genç tarafından Arakan'da şiddet gören ve soykırıma uğrayan Müslümanlar için kermes düzenlendi.

Antakya 15 Temmuz Milli İrade Parkı'nda açılışı yapılan kermeste konuşan AK Parti Antakya İlçe Başkanı Ramazan Alparslan, kermesin hayırlı olmasını temenni ettiklerini belirterek, "Kermes etkinliğini düzenleyen yüreği iman dolu, göğsü iman dolu kalbi ümmet sevdası ile atan kardeşlerimizi kutluyorum. Türkiye'mizin davası sadece Türkiye sınırları içerisinde yaşayan Müslüman kardeşlerimizin davası değil ümmet coğrafyasında ne kadar Müslüman varsa onların davası bizim davamız, bizim davamızda onların davası. Bu bilinç ve şuurla düzenlenen kermes etkinliğine başta Antakya halkımız olmak üzere tüm Hataylı hemşerilerimizde bekliyoruz" dedi.

Payas Belediye Başkanı Bekir Altan ise, bu faaliyette emeği geçen bütün yürekli gençlere teşekkür ettiğini kaydederek, "Bir açılış yapıyoruz mutlu mu olalım tepki gösteriyoruz dimdik duruyoruz. Kendimize ders mi çıkartalım, sonuç mu çıkartalım, böyle bir duygu yaşıyoruz. Bu faaliyette emeği geçen bütün yürekli gençlere teşekkür ediyorum. Asil bir duruş sergiliyorlar. Allah gösterdikleri gayreti ibadet kabul etsin" diye konuştu.

Ömer Bilgin önderliğinde bir grup genç tarafından düzenlenen kermes okunan duayla açıldı, stantlar gezilerek fotoğraf sergisi hakkında bilgi verildi. "Arakan Kan Ağlıyor" adlı kermes Pazar günü 00.00'a kadar açık olacak.

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