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Hatay’da Deaş Operasyonu

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Hatay’da Deaş Operasyonu
Hatay'ın Belen ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 kişi, bomba yapımında kullanılan malzemeler ile birlikte yakalandı.

Hatay'ın Belen ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 kişi, bomba yapımında kullanılan malzemeler ile birlikte yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Terörle Mücadele ekipleri, eski Belen yolu İskenderun yönünde gitmekte şüpheli otomobili takip ederek durdurdu. Terör örgütü DEAŞ mensubu oldukları belirlenen Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

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