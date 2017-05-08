Hatay’da Drone Destekli Huzur Operasyonu

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte drone destekli asayiş ve huzur uygulaması yapıldı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte drone destekli asayiş ve huzur uygulaması yapıldı.

Hatay genelinde drone destekli yapılan huzur uygulamasına çevik kuvvet, asayiş, terör ekipleri katıldı. Genel asayişin, huzur ve güvenin sağlanması, kamu düzeninin korunması amacıyla yapılan uygulamaya 823 polis katıldı. Narkotik köpeğinin de yar aldığı uygulamada 278 iş yerinde 2 bin 74 kişinin "Genel Bilgi Tarama (GBT)" sorgulaması yapıldı. Aramalarda 2 Captagon hap, 2 adet av tüfeği, 22 adet fişek, bir adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Uygulamada yakalanan 2 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.