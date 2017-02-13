Hatay’da Elektrik Kesintisi

Hatay'ın İskenderun, Antakya ve Kırıkhan ilçelerinde çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Şubat Çarşamba günü, İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Yayladağı ilçesi Kızılçat Mahallesine 09:00-16:00 saatleri arasında, Antakya ilçesi Yeşilova Mahallesine 09:00-15:00 saatleri arasında, Kırıkhan ilçesi 408 Evler Mahallesine 09:00-12:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.
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