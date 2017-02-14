Hatay’da Elektrik Kesintisi

Hatay'ın Belen, Yayladağı ve Kırıkhan ilçelerinde perşembe günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 16 Şubat Perşembe günü, Belen ilçesi Derebahçe Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Yayladağı ilçesi Çabala Mahallesine 09:00-16:00 saatleri arasında, Kırıkhan ilçesi Fatih Mahallesine 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
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