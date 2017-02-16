Hatay’da Elektrik Kesintisi

Hatay'ın Yayladağı, ve Antakya ilçelerinde cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Hatay'ın Yayladağı, ve Antakya ilçelerinde cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 18 Şubat Cumartesi günü, Yayladağı ilçesi Kurtuluş, Çamaltı, Tutlubahçe, Güzelyurt, Leylekli, Yeşiltepe, Karacurun, Karaköse, Çakı, Sebenoba, Aydınbahçe, Dagdüzü ve Gözlüce mahallelerine 09:00-15:00 saatleri arasında, Arsuz ilçesi Gözcüler Mahallesi Sakarya Sokağa 09:00-18:00 saatleri arasında, Antakya ilçesi Ekinci ve Odabaşı mahallelerine 10:00-16:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.