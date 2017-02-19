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Hatay’da Elektrik Kesintisi

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Hatay’da Elektrik Kesintisi
Hatay'ın İskenderun, Antakya, Kırıkhan, Yayladağı, Arsuz, ve Defne ilçesilerinde 21 Şubat Salı günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi

Hatay'ın İskenderun, Antakya, Kırıkhan, Yayladağı, Arsuz, ve Defne ilçesilerinde 21 Şubat Salı günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 21 Şubat Salı günü, Kırıkhan İlçesi Yeni Mahallesine 09:00-12:00 saatleri arasında, Yayladağı İlçesi Görentaş Mahallesine 09:00-16:00 saatleri arasında, Arsuz İlçesi Gözcüler Mahallesi 37 Sokağa 08:30-17:30 saatleri arasında, İskenderun İlçesi Modernevler Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Antakya İlçesi Kuzeytepe Mahallesine 09:00-10:00 saatleri arasında, Bohşin ve Apaydın Mahalleleri ile Apaydın Çadır Kent, Güleryüz Salça Fabrikası, Hatay Süt Tarım ve Hasipoğlu Çırçır Fabrikasına 9:00-15:00 saatleri arasında, Defne İlçesi Subaşı Mahallesi 8. (İnönü) Sokağa 08:30-16:30 saatleri arasında, Subaşı Mahallesi Abdullah Sokağa 9:00-17:00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.

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