Hatay’da Elektrik Kesintisi

Hatay'ın Yayladağı, Defne, Arsuz ve Samandağ ilçelerinde çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 22 Şubat Çarşamba günü, Yayladağı ilçesi Uluyol Mahallesine 09:00-16:00 saatleri arasında, Defne ilçesi Harbiye Mahallesine 09:00-15:00 saatleri arasında, Subaşı Mahallesi Samandağ Sokağa 08:30-16:30 saatleri arasında, Subaşı Mahallesi 157. Sokağa 14:00-16:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.
Arsuz ilçesi Üçgüllük, Derekuyu, Gülcihan ve Kurtbağı mahallelerine 09:00-17:00 saatleri arasında, Samandağ ilçesi Cemal Gürsel ve General Şükrü Kanatlı mahalleleri 02:00-04:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.
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