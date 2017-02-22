Hatay’da Minibüs Esnafı İsyanda

Hatay'da, Büyükşehir Belediye Başkanlığı UKOME Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan Yeniden Yapılanma Master Planı ile haklarının ellerinden alındığını...

Hatay'da, Büyükşehir Belediye Başkanlığı UKOME Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan Yeniden Yapılanma Master Planı ile haklarının ellerinden alındığını öne süren SS 23 Nolu Harbiye Kooperatifi üyeleri, iyileştirme çalışmalarına tepki gösterdi.

Defne ilçesinde 372 üyesi bulunan SS 23 Nolu Harbiye Kooperatifi üyeleri, haklarının ellerinden alındığını iddia ederek, yetkililerden konu hakkında yardım etmelerini istediler. Kooperatifi üyelerinden Sedat Tatlı, kooperatifin 372 kişiden oluştuğunu ve 212 kişinin işine son verileceği iddiaları olduğunu söyledi. Tatlı, sahip oldukları hakların Büyükşehir Belediyesi tarafından ellerinden alındığını iddia ederek, "Yaklaşık olarak 372 üyeden oluşmaktayız. Bu 372 üyenin yaklaşık olarak 160'ına bu dönüşümde iş veriliyor. Geriye kalan 212 esnafın esnaflığı da elinden alınıyor, işi de elinden alınıyor. Şu anda sahip oldukları her şeyi Büyükşehir elinden alıyor. Biz buna mağduriyet demiyoruz. Bu bir zulümdür. Antakya'da bu konuyu duyurmadığımız hiçbir yerel basın kalmamıştır. Fakat şu ana kadar Büyükşehir tarafından bize hiçbir yanıt gelmemiştir" dedi.

Kooperatif esnaf yakını Doğan Sarıgül de minibüs esnafının tehdit ve diğer yollarla susturulmak istendiğini öne sürdü. Sarıgül, 300 esnafın mağdur edilmek istendiğini iddia ederek, "Büyükşehir'in yaptığı bu UKOME kararıyla yeniden birleştirme çalışmasıyla yeniden yapılandırma çalışmalarında halkımızın, şoförlerimizin hiç bir şey taahhüt edilmeksizin, sürekli karşıdan talep edilmesi, farklı üsluplarla bu insanların oluşuma katılması için zorlanması burada 300 esnafı mağdur ediyor. Kimse olayın bilincinde, farkında değil. Üzerimize düşen, bu esnafın mağduriyetini gidermek, esnafa yardımcı olmak. Bizim hatamız varsa gösterilmesini, bizi mağdur eden bir durum varsa giderilmesini istiyoruz" diye konuştu.

SS 23 Nolu Harbiye Kooperatifi Başkanı Ali Oduncu ise kooperatif binasında üyelerle bir araya gelerek, alınan kararlar hakkında bilgi verdi. Oduncu, kimsenin mağdur edilmediğini söyledi.