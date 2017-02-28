Hatay’da Öğrenci Servisi Kaza Yaptı: 2 Yaralı

Kırıkhan ilçesinde öğrenci servisiyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 öğrenci ile otomobil sürücüsü Melis Y. yaralanarak hastaneye...

Kırıkhan ilçesinde öğrenci servisiyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 öğrenci ile otomobil sürücüsü Melis Y. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, İsmail Turan Bulvarında eski devlet hastanesi önünde seyir halinde olan ve içerisinde 10'a yakın öğrenci bulunan Musa Ş. yönetimindeki 31 S 6008 plakalı öğrenci servisi, önüne çıkan 34 LP 4311 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışma esnasında serviste bulunan öğrencilerden bir kişi hafif şekilde yaralanırken, otomobil sürücüsü Melis Y. de yaralanarak Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olayın duyulmasının ardından kaza yerine gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Cahit Ayazhan, yetkililerden öğrencilerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Ayazhan, "Kazada 1 öğrencimiz dudağına aldığı darbeyle hafif şekilde yaralanmıştır, başka hiçbir yaralanma meydana gelmemesi bizleri sevindirdi" şeklinde açıklama yaptı.