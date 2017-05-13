Hatay’da Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 2 Ölü, 3 Yaralı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde otomobilin 15 metre yükselikten uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde otomobilin 15 metre yükselikten uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Yayladağı-Antakya karayolunun 5. kilometresinde Çabala Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ahmet Çetin yönetimindeki 31 H 0011 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 15 metre yükselikteki uçurumdan aşağı uçtu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç sürücüsü Ahmet Çetin ve Yahya Bartan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralanan Mehmet Bartan, İrem Bartan ve Ahmet Bartan ise, yapılan ilk müdahalenin ardından Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza mahalline gelen ailenin yakınları sinir krizi geçirdi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.