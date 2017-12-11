Hatay’da Sigara Kaçakçılığı Operasyonu

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince huzur operasyonlarında 12 bin 70 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince huzur operasyonlarında 12 bin 70 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İskenderun ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur operasyonunda 12 bin 70 paket gümrük kaçağı sigara, 269 kilo gram gümrük kaçağı nargile tütünü ve nargile tütünü imalatında kullanılan materyaller, 8 gram esrar maddesi ile 10 adet extasy uyuşturucu hap maddesi ele geçirildi.

İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk huzur operasyonlarının kararlılıkla devam edeceğini belirtti.