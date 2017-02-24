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Hatay’da Silahlı Saldırı : 1 Ölü

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Hatay’da Silahlı Saldırı : 1 Ölü
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Dörtyol ilçesinde uzun yıllardır zirai tarım ilaçları satış ve zirai danışmanlığı yapan Mehmet Fikri Çelen (60) isimli şahıs, akşam saatlerinde Ocaklı Mahallesi Ocaklı mezarlığı yakınında silahlı saldırıya uğradı. Çevrede bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Silahlı saldırı sonucu yaralanan Mehmet Fikri Çelen sevk edildiği Dörtyol devlet hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis, saldırıyı gerçekleştiren cinayet zanlı veya zanlıları yakalamak çalışma başlattı.

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