Hatay’da Sınıra Askeri Sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderdiği araçların Hatay'a sevkiyatı sürüyor.
TSK'nın çeşitli birliklerinden karayolu ile gönderdiği tanklar Hatay'a ulaştı. Askeri tırlar ile Hatay'a gönderilen tankların Ahmet Tor Kışlası'nda konuşlandığı öğrenildi.
Ahmet Tor Kışlası'nda konuşlandırılan tankların takviye olarak Suriye sınırındaki askeri birliklere gönderileceği belirtildi.
Askeri araç ve personel sevkiyatının devam etmesi bekleniyor.
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