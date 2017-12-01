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Hatay’da Sis Ulaşımı Aksattı

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Hatay’da Sis Ulaşımı Aksattı
Hatay'da etkili olan yoğun sis nedeniyle kara ve hava yolunda aksaklıklar yaşandı.

Hatay'da etkili olan yoğun sis nedeniyle kara ve hava yolunda aksaklıklar yaşandı.

Kentte yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Aşırı sis nedeniyle hava ve kara ulaşımında aksaklıklar yaşandı. Yoğun sis nedeniyle sabah saatlerinde Hatay'dan yurt içine yapılması planlanan uçak seferleri ertelendi.

Kara ulaşımında da görüş mesafesinin düşmesi sonucu, sürücüler kontrollü şekilde yollarına devam etti.

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