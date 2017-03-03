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Hatay’da Tartışma Kanlı Bitti : 1 Ölü

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Hatay’da Tartışma Kanlı Bitti : 1 Ölü
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışmada 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışmada 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Kuzuculu mahallesinde iki genç tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 17 yaşındaki Mustafa Doğan Dike isimli şahıs çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavganın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kavgada bıçak yaralanan genç 112 acil ekipleri tarafından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dike, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Başlatılan soruşturmada kavgaya karıştığı iddia edilen Z.K. (18) isimli bir kişinin Jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

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