Hatay’da Teröristler İle Sıcak Temas

Amanos Dağları kırsalında PKK'nın yapılanmasını sonlandırmaya yönelik yürütülen operasyonda Hatay'ın Arsuz ilçesi kırsalında bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı. Temasın ardından teröristlerce çıkarılan orman yangını kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.
Amanos Dağları Arsuz Derekuyu kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında yaşanan sıcak temasın ardından kaçan bölücü terör örgütü mensuplarının ateşe verdiği ormanlık bölgedeki yangına sağlanan güvenlik tedbirleri sonrasında yangın söndürme ekipleri tarafından müdahale edildi.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, çıkan yangına 4 helikopter, 15 arazöz, 5 su tankı, 2 dozer, 1 greyder ile birlikte yangın söndürme personeli ile müdahale ettiklerini belirtti.
Ketmen, yaklaşık 4 hektar alanın zarar gördüğü orman yangınında söndürme çalışmaları sonrası yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Bölgede güvenlik güçlerince kaçan teröristlerin yakalanması için operasyonların devam ettiği öğrenildi.
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