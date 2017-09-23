  • BIST 104.123
  • Altın 145,971
  • Dolar 3,4910
  • Euro 4,1702
  • Samsun 22 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 22 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 19 °C
  • Sinop 21 °C
  • Giresun 18 °C
  • Amasya 23 °C
  • Rize 23 °C
  • Trabzon 23 °C

Hatay’da Teröristler İle Sıcak Temas

» »
Hatay’da Teröristler İle Sıcak Temas
Amanos Dağları kırsalında PKK'nın yapılanmasını sonlandırmaya yönelik yürütülen operasyonda Hatay'ın Arsuz ilçesi kırsalında bir grup terörist...

Amanos Dağları kırsalında PKK'nın yapılanmasını sonlandırmaya yönelik yürütülen operasyonda Hatay'ın Arsuz ilçesi kırsalında bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı. Temasın ardından teröristlerce çıkarılan orman yangını kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Amanos Dağları Arsuz Derekuyu kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında yaşanan sıcak temasın ardından kaçan bölücü terör örgütü mensuplarının ateşe verdiği ormanlık bölgedeki yangına sağlanan güvenlik tedbirleri sonrasında yangın söndürme ekipleri tarafından müdahale edildi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, çıkan yangına 4 helikopter, 15 arazöz, 5 su tankı, 2 dozer, 1 greyder ile birlikte yangın söndürme personeli ile müdahale ettiklerini belirtti.

Ketmen, yaklaşık 4 hektar alanın zarar gördüğü orman yangınında söndürme çalışmaları sonrası yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bölgede güvenlik güçlerince kaçan teröristlerin yakalanması için operasyonların devam ettiği öğrenildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hatay’da Teröristler İle Sıcak Temas23 Eylül 2017 Cumartesi 17:48
  • Fenerbahçe-beşiktaş Derbisi Öncesi Gerginlik23 Eylül 2017 Cumartesi 17:23
  • Manavgat’ta Hırsızlık Zanlısı Uyuşturucuyla Yakalandı23 Eylül 2017 Cumartesi 17:23
  • Dinamitle Balık Avlamak İsterken Öldü23 Eylül 2017 Cumartesi 17:18
  • Takla Atan Araçta Bulunan 4 Kişi Yaralandı23 Eylül 2017 Cumartesi 17:18
  • Manavgat’ta Virajı Alamayan Tır Devrildi: 1 Yaralı23 Eylül 2017 Cumartesi 17:13
  • Mühürlenen Otele Girmeye Çalışan 2 Kişi Suçüstü Yakalandı23 Eylül 2017 Cumartesi 17:13
  • Çorum’daki Fetö Operasyonunda 5 Tutuklama23 Eylül 2017 Cumartesi 17:13
  • Manavgat’ta Motosikletle Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı23 Eylül 2017 Cumartesi 17:13
  • Karşı Yöndeki Tıra Çarpan Otomobil Paramparça Oldu23 Eylül 2017 Cumartesi 16:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti