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Hatay’da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Hatay’da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Yeşilköy Mahallesi D817 Karayolu Dörtyol istikametinden Erzin yönüne gitmekte olan 27 NK 085 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarında park halinde bırakılmış akaryakıt tankerine çarptı. Kaza yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde bulundukları yerde sıkışan 3 kişi itfaiye ve kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu bulundukları yerden çıkartıldılar.

Meydana gelen kazada Sabahattin Açıkbaş (45) isimli şahıs yaşamını yitirirken, 2 kişide ağır yaralı olarak devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hatay’da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Hatay’da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

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