  • BIST 104.456
  • Altın 145,577
  • Dolar 3,4866
  • Euro 4,1793
  • Samsun 26 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 19 °C
  • İzmir 20 °C
  • Ordu 26 °C
  • Sinop 21 °C
  • Giresun 26 °C
  • Amasya 23 °C
  • Rize 25 °C
  • Trabzon 25 °C

Hatay’da Trafik Kazası: 3 Yaralı

» »
Hatay’da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Hatay'ın Payas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Hatay'ın Payas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, eski itfaiye kavşağınde sürücüsü öğrenilemeyen 74 KG 1355 plakalı tır, Hayri Baylan (21) yönetimindeki 31 N 2260 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ile birlikte yanında bulunan Ömer Aras (18) ve Kaan Yıldız (21) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adıyaman’da Fetö/pdy Üyesine İlk Ceza22 Eylül 2017 Cuma 10:18
  • Uyuşturucu Taciri Jandarma Ekiplerini Şaşırttı22 Eylül 2017 Cuma 10:18
  • İzmir’de Liseli İki Grup Arasında Kavga22 Eylül 2017 Cuma 10:13
  • Kandıra Açıklarında Göçmen Teknesi Battı: 4 Ölü, 20 Kayıp22 Eylül 2017 Cuma 10:13
  • Sınıfta Dehşet22 Eylül 2017 Cuma 09:58
  • Konya’da Trafik Kazası: 8 Yaralı22 Eylül 2017 Cuma 09:53
  • 6 İlde Eş Zamanlı “Bylock” Operasyonu22 Eylül 2017 Cuma 09:53
  • Namaz Kılacakmış Gibi Camiye Gelip Ayakkabıları Çaldı22 Eylül 2017 Cuma 09:48
  • Van’da Terör Operasyonu22 Eylül 2017 Cuma 09:48
  • Konteynıra Sıkışan Kediyi İtfaiye Ekipleri Kurtardı22 Eylül 2017 Cuma 09:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti