Hatay’da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Hatay'ın Payas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Hatay'ın Payas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, eski itfaiye kavşağınde sürücüsü öğrenilemeyen 74 KG 1355 plakalı tır, Hayri Baylan (21) yönetimindeki 31 N 2260 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ile birlikte yanında bulunan Ömer Aras (18) ve Kaan Yıldız (21) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.