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Hatay’daki Feci Kazada 11 Kişi Öldü, 9 Kişi Yaralandı

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Hatay’daki Feci Kazada 11 Kişi Öldü, 9 Kişi Yaralandı
Hatay Valiliği, Altınözü ilçesinde kaza yapan minibüsteki 10 yabancı uyruklu kişi ile sürücünün hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını...

Hatay Valiliği, Altınözü ilçesinde kaza yapan minibüsteki 10 yabancı uyruklu kişi ile sürücünün hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını bildirdi.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, jandarma ekiplerinin insan kaçakçılarına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında yol denetimi yaparken ihbar alındığı belirtildi. Açıklamada, "3 Aralık 2017 Pazar günü saat 15.00 sıralarında ilimiz Altınözü ilçesi Yolağzı Mahallesi ile Kansu Mahallesi arasında seyreden ve yasa dışı göçmen taşıyan 63 AK 7.. plakalı minibüs ile karşı yönden gelen kamyonun karıştığı bir trafik kazası meydana gelmiştir. Kazada 6'sı çocuk 4'ü yetişkin 10 yabancı uyruklu şahıs ile minibüs sürücüsü hayatını kaybetmiş, yaralanan yabancı uyruklu 9 kişi ise ilimizdeki farklı hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Yaralıların tedavilerine başlanılmış olup, minibüste bulunan tüm şahısların kimlik ve uyruklarını belirleme çalışmaları sürdürülmektedir" denildi.

Hatay Valiliği kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

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