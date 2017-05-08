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Hatay’daki Fetö’nün Mahrem İmamlarına Yönelik Operasyon

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Hatay’daki Fetö’nün Mahrem İmamlarına Yönelik Operasyon
Hatay'da Fettullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem imamlarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 14'ü tutulandı, 2'si serbest...

Hatay'da Fettullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem imamlarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 14'ü tutulandı, 2'si serbest bırakıldı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde FETÖ'nün mahrem imamlarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 16 zanlıdan 14'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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