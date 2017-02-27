Hatay’ın 4 İlçesinde Elektrik Kesintisi

Hatay'ın İskenderun, Yayladağı, Antakya ve Defne ilçelerinde çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Mart Çarşamba günü, İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi 47 Sokağa 09:00-17:00 saatleri arasında, Yayladağı ilçesi Yenice Mahallesine 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
Antakya ilçesi Yeşilova, Alaattin, Suvatlı ve Saçaklı mahallelerinde 07:00-08:00 saatleri arasında, Avsuyu ve Apaydın mahalleleri ile Boynuyoğun İçme Suyunda 09:00-16:00 saatleri arasında, Defne ilçesi Harbiye Mahallesi Atatürk Sokakta 09:00-11:00 saatleri arasında enerji kesintisi olacak.
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