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Hatay’ın 4 İlçesinde Elektrik Kesintisi

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Hatay’ın 4 İlçesinde Elektrik Kesintisi
Hatay'ın İskenderun, Yayladağı, Antakya ve Defne ilçelerinde çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Hatay'ın İskenderun, Yayladağı, Antakya ve Defne ilçelerinde çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Mart Çarşamba günü, İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi 47 Sokağa 09:00-17:00 saatleri arasında, Yayladağı ilçesi Yenice Mahallesine 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Antakya ilçesi Yeşilova, Alaattin, Suvatlı ve Saçaklı mahallelerinde 07:00-08:00 saatleri arasında, Avsuyu ve Apaydın mahalleleri ile Boynuyoğun İçme Suyunda 09:00-16:00 saatleri arasında, Defne ilçesi Harbiye Mahallesi Atatürk Sokakta 09:00-11:00 saatleri arasında enerji kesintisi olacak.

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