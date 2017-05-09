Hatay’ın 5 İlçesinde Elektrik Kesintisi

Hatay'ın Yayladağı, Defne, Antakya, Arsuz ve Samandağ ilçelerinde perşembe günü tesis ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı...

Hatay'ın Yayladağı, Defne, Antakya, Arsuz ve Samandağ ilçelerinde perşembe günü tesis ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 11 Mayıs Perşembe günü, Yayladağı ilçesi Görentaş Mahallesi, Çamaltı ve Tutlubahçe mahalleleri 09:00-17:00 saatleri arasında, Defne ilçesi Dursunlu Mahallesi 48 Sokak 09:00-17:00 saatleri arasında, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi 09:00-17:00 saatleri arasında Arsuz ilçesi Akçalı Mahallesi İsmet İnönü Caddesi 09:00-17:00 saatleri arasında Avcılarsuyu Mahallesi 09:00-17:00 saatleri arasında, Samandağ ilçesi Ceylandere Mahallesi 08:30-15:30 saatleri arasında elektriksiz kalacak.