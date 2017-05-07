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Hatay’ın 6 İlçesinde Elektrik Kesintisi

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Hatay’ın 6 İlçesinde Elektrik Kesintisi
Hatay'ın Dörtyol, Defne, Antakya, İskenderun, Yayladağı ve Samandağ ilçelerinde salı günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Hatay'ın Dörtyol, Defne, Antakya, İskenderun, Yayladağı ve Samandağ ilçelerinde salı günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 9 Mayıs Salı günü, Hatay'ın Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi Çaykara Caddesi'ne 10:00-14:00 saatleri arasında, Defne ilçesi Dursunlu Mahallesi'ne 08:30-14:00 saatleri arasında, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'ne 14:00-17:00 saatleri arasında, Narlıca Mahallesi Şehit Jandarma Er Ömer Faruk Adaş Sokak'a, Serinyol Mahallesi'ne 09:00-12:00 saatleri arasında, İskenderun ilçesi Bitişik, Orhangazi ve Kaledibi mahallelerine 09:00-17:00 saatleri arasında, Yayladağı ilçesi Çatbaşı Mahallesi'ne 09:30-17:30 saatleri arasında, Samandağ ilçesi Vakıflı, Hıdırbey, Yoğunoluk, Kapısuyu ve Mağaracık mahallelerine 08:30-16:000 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

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