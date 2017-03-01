Hatay’ın Geleceği Katılımcı Planlama Anlayışı İle Şekilleniyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi, il genelinde hayata geçirdiği 2015 yılı yatırım programında bulunan Hatay ili "Çevre Düzeni Planı, Revizyon ve İlave Nazım...

Hatay Büyükşehir Belediyesi, il genelinde hayata geçirdiği 2015 yılı yatırım programında bulunan Hatay ili "Çevre Düzeni Planı, Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı Yaptırılması İşi" çalışmaları kapsamında tüm ilçelerdeki yerel dinamiklerin görüşlerini almak üzere gerçekleştirdiği toplantıları sürdürüyor.

Hatay'ın geleceğini planlamak üzere önemli başlıkların kapsamlı bir şekilde değerlendirildiği buluşmaların yeni adresi Hassa oldu. Hassa Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Hatay Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı İhsan Çakar, Hassa Belediye Başkanı Abdurrahman Demirel'in yanı sıra mahalle muhtarları, resmi kurum ve kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Hassa'nın jeolojik, hidrolojik, demografik, turistik, sosyal ve kültürel özelliklerine ilişkin önemli bilgilerin masaya yatırıldığı toplantıda kırsal yerleşimlerin de planlamanın önemli bir kısmını oluşturduğu vurgulandı. Hassa ilçesinin sahip olduğu tarım alanı ve su kaynağı potansiyelinin yapılacak olan planlamanın hatlarının çizilmesinde önem arz ettiği de toplantıda ifade edilen önemli maddelerden biri oldu.