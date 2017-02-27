Hataylı Sanatçıdan ‘Atatürk’e Şarkılar’ Albümü

Hataylı sanatçı Fuat İnan, Atatürk'e Şarkılar adlı bir albüm hazırladı.

Hataylı sanatçı Fuat İnan, Atatürk'e Şarkılar adlı bir albüm hazırladı. İnan, albümün yüreğindeki Atatürk'e olan sevda uğruna yaptığı bir çalışma olduğunu belirtti.

Hataylı sanatçı Fuat İnan, Atatürk'ün bu ülkeye katmış olduğu değerlerle ilgili bir nebze de olsa farkındalık oluşturabilmek adına kendi bestelerinden oluşan bir albüm yaptığını söyledi. İnan, "Atatürk'e Şarkılar" adını verdiği albümünün maddi manevi desteklerini sosyal medyadaki takipçilerinin yaptığını, hiçbir kurum, kuruluşun bu albümde katkısı olmadığını belirtti. Sanatçı İnan, "Söz ve müziği kendime ait olan Atatürk parçalarının oluştuğu "Atatürk'e Şarkılar" albümü bugün itibariyle piyasaya çıktı. Cumhuriyet tarihinde Atatürk'e ilk defa albüm yapan Atatürk sevdalısı ve sanatçı olarak bunun mutluluğunu yaşıyorum. Ve bu proje, ne kimseye inat olsun diye, ne de kimseye yaranabilmek adına, sadece ve sadece yüreğimdeki sevda uğruna yapmış olduğum bir çalışmadır. Bu albüm Atatürk sevdalılarının maddi ve manevi destekleriyle yapıldı. Hiç kimsenin bu albümde sponsorluğu yoktur. Atatürk sevdalılarının destekleriyle bu albümü gerçekleştirdik. "Atatürk'e Şarkılar" albümü, yurtta barış cihanda barış mantığıyla, kardeşlik şiarıyla, Atatürk'ün bu ülkeye ve bu ülkenin insanlarına katmış olduğu değerlerin farkında olarak, bir nebze de olsa farkındalık yaratabilmek adına yaptığım bestelerden oluşan bir albümdür" dedi.

Albümün ilk konserini 4 Mart 2017 Cumartesi günü Ankara'da kimsesiz çocuklar yararına gerçekleştireceğini söyleyen Fuat İnan, yurtta barış cihanda barış mantığı ve ruhuyla daha nice eserler ve konserlerle vatana hizmet etmekten onur duyacağını da sözlerine ekledi.