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Hataylı Şehit Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Hataylı Şehit Son Yolculuğuna Uğurlandı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde yürütülen operasyon sırasında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada...

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde yürütülen operasyon sırasında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düşen uzman çavuş Mehmet Gücüyetmez, memleketi Hatay'ın Kumlu ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Hatay Havaalanı'ndan alınan şehit Mehmet Gücüyetmez'in (23) naaşı, Kumlu'nun Akkerpiç Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi.

Burada alınan helalliğin ardından şehidin naaşı, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganlarıyla mezarlığa getirildi. Türk bayrağına sarılı şehidin cenazesi, askerlerin omuzlarında taşındı. Annesi Merşem'i 5 yıl önce kaybeden, 7 kardeşin en büyüğü olan, 2 aylık evli şehit Gücüyetmez'in naaşı namaz için katafalka kondu. Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun kıldırdığı namazdan sonra şehidin cenazesi toprağa verildi. Şehit babası Hüssün Gücüyetmez namaz sırasında Hatay Valisi Erdal Ata ve milletvekilleri ile saf tuttu. Şehidin eşi Tuğba ve babası Hüssün Gücüyetmez metanetlerini korudu.

Çocukların mezarlık girişinde ise, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır" yazılı döviz tuttuğu görüldü.

Akkerpiç Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine; Hatay Valisi Erdal Ata, askeri ve mülki erkan, şehidin ailesi, yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Hataylı Şehit Son Yolculuğuna Uğurlandı

Hataylı Şehit Son Yolculuğuna Uğurlandı

Hataylı Şehit Son Yolculuğuna Uğurlandı

Hataylı Şehit Son Yolculuğuna Uğurlandı

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