Hatayoğlu: "Trabzonspor’a Karşı Tahammülsüzlük Var"

1967 Trabzonsporlular Derneği başkanı Alaattin Hatayoğlu, Trabzonspor'a karşı bir tahammülsüzlüğün olduğunu söyledi.

1967 Trabzonsporlular Derneği başkanı Alaattin Hatayoğlu, Trabzonspor'a karşı bir tahammülsüzlüğün olduğunu söyledi.

1967 Trabzonsporlular Derneği başkanı Alaattin Hatayoğlu, Trabzonspor'un deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada ev sahibi ekibin tribünlerinde oturan Trabzonsporlu küçük bir taraftarın giydiği bordo-mavili formanın güvenlik görevlileri tarafından çıkartılmasına tepki gösterdi.

Bu olayın Medol Başakşehir Kulübü'nün talimatıyla gerçekleştiğini iddia eden Hatayoğlu, "Çünkü bu sadece kameralara yansıyan çocuk değil, farklı tribünlerin değişik bölümlerinde de başka taraftarların da formaları çıkarıldı. Hatta bu uygulama Başakşehir Kulübü Başkanı ve Yönetimi tarafından kolluk kuvvetlerine stat dışında başlatılmıştır. Sadece stat içinde değil stat dışında da Trabzonsporlu küçük çocukların formaları çıkartılmıştır. Bu olayların Trabzonspor'a karşı tahammülsüzlüğün sonucu olduğunu düşünüyorum. Medipol Başakşehir Kulübü'nü de bu tutumundan dolayı kınıyoruz" dedi.

"Geçen sezon da benzer uygulama yapıldı"

Gecen sezon İstanbul'daki Başakşehir maçında benzer uygulamaların Trabzonspor taraftarına yapıldığını belirten Hatayoğlu, "Maçtan evvel Trabzonspor taraftarlarının ayakkabıları çıkartılarak, çoraplarına kadar aranmıştır. Bir kez daha Başakşehir Kulübünü ve Yönetmini, Trabzonspor'a karşı bu hasmane tavırlarını, taraftarlarımıza yaptıkları zulüm niteliğindeki uygulamalarını kınıyoruz" dedi.

Hatayoğlu, son haftalarda eleştirilen teknik direktör Ersun Yanal'ın hedef tahtasına koyulmasıyla ilgili olarak ise, "Ersun Yanal şu anda Trabzonspor'un teknik direktörüdür. Sürekli değişim ile başarı gelmediği açık ve net. Biz devam etmesi görüşündeyiz" dedi.