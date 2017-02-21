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Hattına Para Yüklerden 3 Bin 200 Lira Borçla Karşılaştı

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Hattına Para Yüklerden 3 Bin 200 Lira Borçla Karşılaştı
Tokat'ta internet üzerinden telefon hattına 20 liralık kontör yüklemek için kredi kartıyla işlem yapan bir vatandaş, 3 bin 267 lira borçla karşılaştı.

Tokat'ta internet üzerinden telefon hattına 20 liralık kontör yüklemek için kredi kartıyla işlem yapan bir vatandaş, 3 bin 267 lira borçla karşılaştı. Tüketici Hakem Heyetine başvurarak hakkını arayan vatandaş, bu parayı ödemekten kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat'ta İnternetten telefonuna 20 liralık para yüklemek isteyen Osman Sarı, kendisine farklı bir siteden onay mesajı nedeniyle işlemini onaylamadı. Yaklaşık yarım saat sonra müşteri temsilcisi ile görüşme yapan Sarı, hesabından 4 çekim halinde toplam 3 bin 267 liralık alışveriş yapıldığını öğrenince şoke oldu. Bankaya ve Tokat Valiliği Hakem Heyetine bilgisi dışında kredi kartından işlem yapıldığı yönünde şikayette bulunan Sarı'nın ödeme yapması istenen 3 bin 267 liralık borç iptal edildi. Borç süresinde ödenmediği için 94 lira olarak istenen faiz de Sarı'nın Tüketici Hakem Heyetine itirazı sonucu iade edildi.

Vatandaş olarak hakkını aradığını ve mağduriyetinin giderildiğini ifade eden Sarı, "20 liralık kontör yüklemek isterken 3 bin 267 liralık borçla karşılaştım. Bankaya ve Tüketici Hakem Heyetine başvurum. Sonucunda bu parayı ödemekten kurtuldum. Bilgim dışında kartımdan para çekilmesi nedeni ile vatandaşlar internet alışveriş yaparken dikkatli olsunlar. Sürekli hesap ekstrelerini incelemelerinde fayda var" dedi.

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