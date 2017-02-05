Hava Ambulansının Kayıp Bekçi Köpeğini Bulana Bin Lira Ödül

Samsun'da hava ambulans servisinin bekçi köpeği kayboldu. Paramedik Alper Gelen, kayıp olan bekçi köpeğinin bulanlara bin lira para ödülü vereceklerini...

Samsun'da hava ambulans servisinin bekçi köpeği kayboldu. Paramedik Alper Gelen, kayıp olan bekçi köpeğinin bulanlara bin lira para ödülü vereceklerini söyledi.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında bulunan 112 Acil Servis'e ait hava ambulans servisinde 2 yıldır bekçi köpeği olarak bulunan 7 yaşındaki Alman kurdu cinsi "Reis" adlı köpek, 10 gün önce kayboldu. Tasmasındaki künyede adı ve telefon numarası bulunan köpeği bulup getirene bin lira para ödülü verilecek. Hava ambulansı servisinde çalışan paramedik Alper Gelen, kayıp olan bekçi köpeğini bulanlara bin lira para ödülü vereceklerini belirterek, "Reis, bekçi köpeği olmasının yanı sıra bizimle bir arkadaş, bir dost gibiydi. Mesaiye geldiğimizde bizi karşılardı. 10 gündür arıyoruz. Arama çalışmalarına rağmen kendisini bulamadık. Reis'in yardıma ihtiyacı var. Bizim için çok değerli. Helikopter ambulansın bekçisiydi ve buradan güvenliğini sağlardı. Bulana bin lira para ödülü vereceğiz" dedi.