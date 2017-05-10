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Hava Harekatında 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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Hava Harekatında 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Siirt kırsalında teröristlere yönelik düzenlenen hava harekatında 2 silah mevzi imha edildi, 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Siirt kırsalında teröristlere yönelik düzenlenen hava harekatında 2 silah mevzi imha edildi, 5 terörist etkisiz hale getirildi.

10 Mayıs 2017 tarihinde öğleden sonra Siirt kırsalında, alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekâtı düzenlendi. Hava harekatı soncunda bölücü terör örgütüne ait 2 silah mevzii imha edildi ve saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 terörist de etkisiz de hâle getirildi.

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