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Hava Kirliliği Meclis’e Taşındı

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Hava Kirliliği Meclis’e Taşındı
CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, kış aylarının henüz başlangıcında Adana'da yaşanan hava kirliliğini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)...

CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, kış aylarının henüz başlangıcında Adana'da yaşanan hava kirliliğini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

TBMM Genel Kurulu'nda gündem dışı söz alarak hava kirliliğinin sona erdirilmesi için girişimlerde bulunulması gerektiğini vurgulayan Tümer, Adana'da yaz aylarında hububat hasadının ardından yakılan anız yangınlarının sebep olduğu hava kirliliğinin kış aylarında da daha çok ısınma amaçlı yakıtlar nedeniyle üst seviyeye çıktığını kaydetti.

100 gün boyunca yasal sınır aşıldı

2015 ve 2016 yıllarında Adana'da partikül maddede yasal sınır olan 80 mikrogramın toplam 100 günlük süre zarfında aşıldığını, hava kirliliğinin 2017 yılının Aralık ayı ile birlikte üst seviyeye çıktığını dile getiren Tümer, "Adanalılar çevresel kirlilikten dolayı olumsuz etkilenmektedir. Adana'da hava kirliliğini azaltmak için ısınma amaçlı kullanılan katı atık yakıtların kullanımının azaltılıp doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılmalıdır. Zira Adana'da doğalgaz kullanımı dar bir kapsamda kalmıştır" dedi.

Yetkilileri uyardı

Yakıt kazanlarının periyodik bakımları, araç egzoz emisyonlarının rutin aralıklarla yapılması, ısı izolasyonları ile enerji tasarrufu sağlayarak hava kirliliğinin azaltılması, sanayide enerjinin geri kazanılmasına önem verilmesi, emisyon kaynağı olan tesislerde gerekli çevresel yatırımların gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çizen Tümer, "Yetkilileri yaşanan çevresel sorunlar ve özellikle akşam saatlerinde nefes almayı bile zorlaştıran, insan sağlığını olumsuz etkileyen hava kirliliği konusunda gerekli hassasiyeti göstermeye davet ediyorum" diye konuştu.

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