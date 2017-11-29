Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz, Azerbaycan’da

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a geldi.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a geldi.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz, başkent Bakü'de resmi temaslarına ülkenin merhum lideri Haydar Aliyev'in mezarını ziyaretle başladı. Orgeneral Küçükakyüz, mezara çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Ardından Azerbaycan ve Türk Şehitliği'ne geçen Küçükakyüz, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Türk Şehitliği şeref defterini imzalayan Küçükakyüz deftere, şunları yazdı:

"Dost ve kardeş Azerbaycan topraklarını işgal eden düşmanlara karşı, tarihin en zor günlerinin yaşandığı bir dönemde Kafkas İslam Ordusu'nun birer mensubu olarak yüreğimizdeki millet sevgisiyle, kardeşlerinizin özgürlüğü için canınızı feda ederek, şehitlik mertebesine ulaştınız. Sizler, bir milletin iki kardeş devleti arasında geçmişten günümüze uzanan yıkılmaz bir köprü oldunuz ve bir kahramanlık destanı olarak Türk tarihindeki şanlı yerinizi aldınız. Azerbaycan'ın bağımsızlığının ve Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin sarsılmaz temellerini oluşturdunuz. Ebedi istirahatgahınızda rahat uyuyunuz. Aziz hatıralarınız üzerine yükselen kardeşliğimiz, sizin manevi mirasınızdan her zaman güç almaya devam edecek ve şanlı bayrağımız burada olduğu gibi her zaman beraber dalgalanmaya devam edecektir. Destanlaşan fedakarlık ve kahramanlıklarınızı, Türk Hava Kuvvetleri Komutanı olarak şahsım ve mahiyetim adına, minnet ve şükranla anıyor, aziz hatıralarınız önünde saygıyla eğiliyorum."

Orgeneral Hasan Küçükakyüz, resmi temasları çerçevesinde Azerbaycan Savunma Bakanlığında görüşmeler gerçekleştirecek. Orgeneral Küçükakyüz'ün Azerbaycan temasları 1 Aralık'ta sora erecek.