Hava Muhalefeti Festivali Erteletti

Saruhanlı'nın Koldere Mahallesinde bu yıl ilk defa gerçekleştirilecek olan "Deve Güreşi Festivali" olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Saruhanlı'nın Koldere Mahallesinde bu yıl ilk defa gerçekleştirilecek olan "Deve Güreşi Festivali" olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi yöneticileri de Koldere Mahallesi'ni ziyaret ederek festival tertip komitesi ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Tertip Komitesi yetkilileri önümüzdeki aylarda festival heyecanını aynı coşkuyla yaşayacaklarını ifade ettiler.

Saruhanlı'nın Koldere Mahallesi'nde düzenlenecek olan "Deve Güreşi Festivali" olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Gurup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bilgen, Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Muzaffer Şaşmaz, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Erdinç Karaköse, İlçe Koordinasyon Şube Müdürü Ali Aybars Özbilgin, MHP İlçe Başkanı Baki Ulu, MHP Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman Kahramanlar da Koldere Mahallesi'ni ziyaret ederek festival tertip komitesi ile bir araya geldi. Tertip Komitesi yetkilileri, festivale katılım sağladıkları için Büyükşehir Belediyesi yöneticilerine teşekkür etti.

Komite yetkilileri kültürümüzün bir parçası olan "Deve Güreşi Festivali'nin" önümüzdeki aylarda tekrar düzenleneceklerini belirtti. Komite üyeleri ayrıca Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Gurup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü'ye, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün adının yazılığı olduğu Yörük poşusunu takdim etti.