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Hava Sıcaklıkları Hissedilir Şekilde Azalacak

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Hava Sıcaklıkları Hissedilir Şekilde Azalacak
AYDIN (İHA) – Yurt genelinde olduğu gibi Aydın'da da hava sıcaklıkları hafta başından itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacağı...

AYDIN (İHA) – Yurt genelinde olduğu gibi Aydın'da da hava sıcaklıkları hafta başından itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacağı belirtildi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan değerlendirmede; halen mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkların yaşandığı Türkiye'de Pazartesi gününden itibaren kuzeybatı kesimlerinden başlayarak Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisinde kalacağı tahmin ediliyor. Soğuk hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede 8-12 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.

Bugün akşam saatlerinden itibaren Kuzey Ege kıyılarında yağışların başlaması bekleniyor. Yarın parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağmur ve sağanak yağışlı, geçeceği tahmin ediliyor. Salı günü Çanakkale'nin batı kıyıları haricinde bölge geneli yağmur ve sağanak yağışlı, geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak olarak başlayacak yağışların, akşam saatlerinden sonra Balıkesir ilinin doğu ve kuzey kesimleri ile Manisa'nın doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışına dönmesi bekleniyor.

Çarşamba günü bölge geneli parçalı ve çok bulutlu geçecek. İlk saatlerde Balıkesir ilinin güneydoğu kesimlerinde sabah saatlerinde hafif kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde sıcaklıklar -2 ila -5 derece arasında seyredecek. Perşembe günü bölge geneli az bulutlu, sabah saatlerinde özellikle iç kesimlerde sıcaklığın sıfır derece altında seyretmesi beklendiğinden don hadisesi bekleniyor.

Soğuk ve yağışlı sistemin 08 Aralık 2017 Cuma günü yurdu terk edeceği tahmin ediliyor.

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