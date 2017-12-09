Havaalanında Çalışmalar Sürüyor

AK Parti Siirt Milletvekili Yasin Aktay, Siirt Havaalanının uçuşlara uygun hale getirilmesi amacıyla Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve Siirt İl Özel...

AK Parti Siirt Milletvekili Yasin Aktay, Siirt Havaalanının uçuşlara uygun hale getirilmesi amacıyla Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve Siirt İl Özel İdaresi iş birliğinde geçen ay başlatılan çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Hava meydanları yetkililerden bilgi aldıktan sonra gazetecilere açıklamada bulunan Aktay, DHMİ tarafından yapılacak çalışmaların önümüzdeki hafta ihale edileceğini, tüm bu çalışmaların sonunda Siirt Havaalanının uçuşa elverişli hale getirileceğini ve en kısa sürede seferlerin başlayacağını ifade etti. Aktay, "Pistin fiziki durumu nedeniyle pilotların sefer yapmak istememesi nedeniyle Siirt Havaalanımız, uzun zamandır uçuş trafiğine kapalı bulunmaktadır. Bizleri ve vatandaşlarımızı üzen bu durumu kalıcı çözmek amacıyla Ankara'da ciddi girişimlerimiz oldu. Ulaştırma Bakanımız Ahmet Arslan başta olmak üzere Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak ile çeşitli değerlendirmelerde bulunduk. Ardından DHMİ uzmanları tarafından havaalanımızda teknik incelemeler yapıldı ve sonuç raporu hazırlandı. Bu rapora göre, havaalanımızda kurulması planlanan Glide Path cihazının kritik sahasında kalan tepeler tesviye edilecek, bozuk zemin düzeltme yoluna gidilecek. Bakım çalışmalarının ardından kötü hava koşullarında bile uçakların güvenli bir şekilde inmesini sağlayabilen ILS sistemi kurulacak. Yani aslında pist açısından değerlendirecek olursak, ilimiz yeni bir havaalanına kavuşmuş olacaktır" dedi.