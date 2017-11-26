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Havada Kabin Basıncı Arızası

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Havada Kabin Basıncı Arızası
Anadolujet'in Samsun-İstanbul seferini gerçekleştiren tarifeli uçağı seyir halindeyken kabin basıncında düşüş meydana geldi.

Anadolujet'in Samsun-İstanbul seferini gerçekleştiren tarifeli uçağı seyir halindeyken kabin basıncında düşüş meydana geldi. Uçağın pilotu ise kabin basıncını dengelemek için uçağın irtifasını düşürdü.

Edinilen bilgiye göre, Anadolu jet'in TK7237 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi tarifeli uçağı İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapmak üzere Samsun'dan havalandıktan bir süre sonra kabin basıncında düşüş meydana geldi. Yaşanan durum üzerine pilot kabin basıncını dengelemek için 10 bin feet'e kadar alçaldı. Bir süre sonra kabin basıncı sorununun giderilmesinin ardından uçak sorunsuz bir şekilde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişini gerçekleştirdi.

THY'den konuya ilişkin açıklama

Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "TK 7237 Anadolujet'in Samsun-Sabiha Gökçen seferini yapan Boeing 737-800 tipi uçağında kabin basıncı sorunu yaşanmıştır. Yaşanan sorun sonrasında bir müddet alçalışa geçen uçak kabin basıncının normale dönmesi üzerine uçuş planına uygun şekilde Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişini gerçekleştirmiştir. İniş sonrası yapılan incelemelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Yolcularımız seyahatlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşamamıştı" denildi.

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