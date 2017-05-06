Havai Fişek Elinde Patlayınca Hastanelik Oldu

Bursa'da bir kına eğlencesinde havai fişek atan bir kişi, fişeğin elinde patlaması sonucu yaralandı.

Bursa'da bir kına eğlencesinde havai fişek atan bir kişi, fişeğin elinde patlaması sonucu yaralandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kınaya gelen araçların havai fişekleri taşıyan taşları ezmesiyle İsmail K., fişekleri eliyle patlatmak istedi. Ateşlediği son fişeğin patlaması sonucu sağ elinde yanık oluşan İsmail K., tedavi için hastaneye götürüldü. İsmail K.'nın 3 parmak ve kol çevresindeki morluk ve yanıklar tedavi edilemezse cerrahi müdahale yapılacak.