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Havalandırılmayan ev kanser yapıyor

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Havalandırılmayan ev kanser yapıyor
Düzenli havalandırılmayan evlerde radon gazı oluştuğunu belirten OMÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meftun Ünsal, akciğer kanseri vakalarının yüzde 15'inin radon gazından kaynaklandığını söyledi.

Özellikle kış aylarında evlerin düzenli olarak havalandırılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Meftun Ünsal, bodrum ve giriş katlardaki evlerde radon gazı oranının fazla olabileceğini ifade etti. Radon gazının akciğer kanserine neden olduğunu vurgulayan Ünsal, bütün hastalıklara karşı özellikle kışın evlerin düzenli olarak havalandırılması gerektiğini belirtti. 

Kışın hava kirliliğine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Meftun Ünsal, "Radon gazı topraktan özellikle bodrum katları ve giriş katlara kolaylıkla sızabiliyor. Uzun süre radon gazına maruz kalınması akciğer kanserine davetiye çıkartıyor. Radon gazı dünyada görülen akciğer kanseri vakalarının yüzde 15'inin nedeni olarak görülüyor. Onun için evlerin havalandırılması büyük önem taşıyor. Düzenli havalandırılmayan evlerde oluşuyor. Isı kabı yaşanmaması için evler fazla havalandırılmıyor. Akciğer kanseri ve diğer hastalıklar için özellikle kış aylarında evler düzenli olarak havalandırılmalı" diye konuştu. 

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