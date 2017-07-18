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Havalandırma Boşluğuna Düşen İranlı Mülteci Ağır Yaralandı

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Havalandırma Boşluğuna Düşen İranlı Mülteci Ağır Yaralandı
Kütahya'da, 3 katlı binadan havalandırma boşluğuna düşen kişi ağır şekilde yaralandı.

Kütahya'da, 3 katlı binadan havalandırma boşluğuna düşen kişi ağır şekilde yaralandı. F

uatpaşa Mahallesi Aydınlık Caddesinde meydana gelen olayda, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bir şahsın 3. kattan havalandırma boşluğuna düştüğü ihbarı yapıldı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 10 metre yükseklikten aşağıya düşen İranlı mülteci Ahmet Asadi'yi (38) acılar içinde buldu.

Asadi, ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansa taşındı. Asadi, Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Asadi'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. (EFE)

Havalandırma Boşluğuna Düşen İranlı Mülteci Ağır Yaralandı

Havalandırma Boşluğuna Düşen İranlı Mülteci Ağır Yaralandı

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