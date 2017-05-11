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Havalandırmadan Düşen Gencin Cesedi 2 Ay Sonra Bulundu

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Havalandırmadan Düşen Gencin Cesedi 2 Ay Sonra Bulundu
Niğde'de 2 aydır kayıp olan 19 yaşındaki Sebahattin Ünlü, gece bekçiliği yaptığı inşaatın havalandırma boşluğunda ölü bulundu.

Niğde'de 2 aydır kayıp olan 19 yaşındaki Sebahattin Ünlü, gece bekçiliği yaptığı inşaatın havalandırma boşluğunda ölü bulundu.

İlhanlı Mahallesinde bulunan bir inşaatta bekçilik yapan Sebahattin Ünlü, 3 Mart'ta kayboldu. Ailesinin kayıp ilanı vermesiyle polis ekipleri tarafından 2 aydır aranan Ünlü, çalıştığı inşaatın havalandırma boşluğunda ölü olarak bulundu. İnşaatta çalışan işçiler ağır bir koku gelmesi üzerine havalandırma boşluğuna baktı. Boşlukta hareketsiz yatan birini gören işçiler durumu polise bildirdi. Polis ekipleri ölü olarak bulunan şahsın 3 Mart'tan beri kayıp olarak aranan Sebahattin Ünlü olduğunu belirledi. Cumhuriyet Savcısı, polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında itfaiye ekipleri havalandırma boşluğunun duvarını kırarak Ünlü'nün cesedine ulaştı. Talihsiz gencin cenazesi, otopsi için Niğde Üniversitesi Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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