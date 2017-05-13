Havalar Isındı Vatandaşlar Çarşıya Akın Etti

Kocaeli'de sıcaklar kendini göstermeye başladı. Bugün 34 dereceyi gören termometreler vatandaşların kendisini dışarı çıkartmalarını sağladı.

Sıcak havaların gelmesiyle İzmitliler soluğu dışarıda aldı.

Kocaeli'de sıcaklar kendini göstermeye başladı. Bugün 34 dereceyi gören termometreler vatandaşların kendisini dışarı çıkartmalarını sağladı. Yürüyüş yolu ve Sabri Alın parkı başta olmak üzere İzmit'in çeşitli yerlerini dolduran insanlar güneşten korunacak bir gölge aradı. Havaların ısınmasına en çok sevinen ise esnaflar oldu. Vatandaşlar haftasonunu da fırsat bilerek alışveriş yerlerine akın etti.

Kocaeli'de sıcaklar önümüzdeki hafta düşecek.