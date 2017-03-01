Havalar Isındı, Yunus Polis Timleri Sokağa Çıktı

Niğde'de ring halinde bulunan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli yunus timleri, suç ve suçlulara karşı göz açtırmıyor.

Niğde'de ring halinde bulunan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli yunus timleri, suç ve suçlulara karşı göz açtırmıyor.

Kent merkezinde şehir içi uygulamalarında ve bir çok alanda aktif rol alan, özel eğitimli polislerden seçilen yunus timleri, 12 personeli ve 5 motosikletiyle görevini sürdürüyor.

Yunus timleri, suç olaylarına daha hızlı müdahalede edebilmek ve halka güven duygusu verebilmek için, bankamatik önü, kapkaç ile okul önlerinde ilgisiz şahısları uzaklaştırarak güvenliği sağlıyor. Park ve bahçelerde oturan halkın huzurunu sağlamak ve polis-halk ilişkilerini geliştirmek için çalışıyor.

Motorları, kıyafetleri ve hareketleri ile güven veren yunus timleri kuruldukları günden bu yana emniyetin suç ve suçluyla mücadelesinde büyük rol oynuyor.