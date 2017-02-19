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Havalı Tüfekle Vurulan Genç Defnedildi

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Havalı Tüfekle Vurulan Genç Defnedildi
Bartın'da havalı tüfekten çıkan saçmalar ile kazara vurularak hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Bartın'da havalı tüfekten çıkan saçmalar ile kazara vurularak hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın'ın Çakırkadı köyünde 2 gün önce meydana gelen olayda, komşusuna arkadaş ziyaretine giden Burak Aydeniz (17), 10 yaşındaki çocuğun elindeki havalı tüfekten çıkan kaza saçmasıyla başından vurularak ağır şekilde yaralanmış ve yoğun bakımda dün hayatını kaybetmişti. TTK Gelik İşletmesinde çalışan Adem Aydeniz'in 17 yaşındaki oğlu Burak Aydeniz, bugün Çakırkadı Hacıoğlu Mahallesi'nde kılınan cenaze namazı sonrasında defnedildi. Cenazede gencin ailesinin ayakta güçlükle durduğu gözlendi. Cenazeye GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, çok sayıda madencinin yanı sıra bini aşkın vatandaş katıldı.

Havalı Tüfekle Vurulan Genç Defnedildi

Havalı Tüfekle Vurulan Genç Defnedildi

Havalı Tüfekle Vurulan Genç Defnedildi

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