Havalı Tüfekle Vurulan Genç Hayatını Kaybetti

Bartın'da 10 yaşındaki çocuğun elinde patlayan havalı tüfekle vurulan ve ağır şekilde yaralanan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Bartın'da 10 yaşındaki çocuğun elinde patlayan havalı tüfekle vurulan ve ağır şekilde yaralanan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Bartın merkeze bağlı, Çakırkadı köyünde önceki gün meydana gelen olayda, 10 yaşındaki çocuğun elinde yanlışlıkla ateş alan havalı tüfekten çıkan saçmayla 17 yaşındaki Burak Aydeniz başından yaralanmıştı. Bartın Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alınan genç yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Acı haberi alan ailesi ve yakınları yasa boğuldu.