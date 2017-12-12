Havalimanı Çalışanlarını Taşıyan Servis Kaza Yaptı: 8 Yaralı

Atatürk Havalimanında çalışanları taşıyan servis İETT otobüsüne çarptı.

Atatürk Havalimanında çalışanları taşıyan servis İETT otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle 8 kişi yaralandı.

Kaza, 06.30 sıralarında Zeytinburnu D100 yan yolu Zeytinburnu Metro Durağı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 34 SN 6314 plakalı servis aracı 34 TN 1828 plakalı İETT otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle serviste bulunan 8 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Serviste bulunanlar Atatürk Havalimanında çalıştığı ve vardiyadan yeni çıktığı öğrenildi.

Yaralılardan biri, "Birden kafam önümdeki koltuğa çarptı. Kaza yaptık dediler, bağrışma oldu. O kadar hızlı değildi. Havalimanında çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.