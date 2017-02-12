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Havayı Kirleten Atık Gazlar Bakteriler Tarafından Temizlenecek

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Havayı Kirleten Atık Gazlar Bakteriler Tarafından Temizlenecek
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan Gebze Teknik Üniversitesinde hazırlanan proje ile atık gazlar bakteriler tarafından arıtılacak.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan Gebze Teknik Üniversitesinde hazırlanan proje ile atık gazlar bakteriler tarafından arıtılacak. Bu sayede ekonomik ve basit bir sistemle zararlı azot oksit (NOx) gazlarının atmosfere salınımı engellenmiş olacak.

Gebze Teknik Üniversitesi Çayırova Kampüsü Çevre Mühendisliği Bölümünde doktora öğrencisi olan Faruk Can'ın geliştirdiği proje ile atık gazlar bakteriler tarafından arıtılacak. Gebze Teknik Üniversitesinde biyolojik atık gaz giderimi üzerine yürütülen çalışmalara hız verildi. Araştırmalar neticesinde alternatif bir arıtma yöntemi olarak geliştirilecek yeni sistemle baca gazı emisyonlarında bulunan azot oksit, membran biyofilm reaktör aracılığıyla havadaki azot gazına dönüştürülecek. Projede tasarlanan seçici malzeme bakterilerin atık gaz ile temas süresini arttıracak. Bu sayede reaktör içerisinde uygun şartlar altında bakteriler, zararlı azot oksit gazlarının atmosfere salınımı engellemiş olacak.

Geliştirilen proje ile ilgili bilgi veren Faruk Can, "Doktora tezimde temel olarak atık gazların biyolojik olarak arıtımı üzerine çalışıyorum. Atık gaz olarak biz azot oksitleri kullanıyoruz. Azot oksitler de termal prosesler sonucu açığa çıkan önemli hava kirleticilerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Çalışmamızda membran tabanlı bir yöntem kullanıyoruz. Yaptığımız çalışmada azot dönüşümü sağlayan bakteriler tarafından atık gazda bulunan azot oksitlerin biyolojik olarak bakteriler tarafından parçalanması sonucu atmosferdeki azot gazına dönüşmesini sağlıyoruz" dedi.

"Azot oksit gazları insan sağlığı açısından zararlı bir gaz"

Azot oksit gazlarının çevreye verdiği zararlardan bahseden Can, "Azot oksit gazları termal prosesler sonucu yüksek sıcaklıklardaki reaksiyona dahil bütün sanayi kuruluşları bacasından ve de her gün kullanmakta olduğumuz toplu taşıma araçları ve yanmalı motora sahip bütün araçlardan çıkan bir gaz. Bu gaz önemli bir kirletici. Çevre açısından zararı, asit gazlarına neden oluyor. Aynı zamanda her gün gördüğümüz özellikle güneş olduğu zamanlarda gördüğümüz sisin sebebi de bu gazlar. Yaşadığımız seviyedeki atmosfer ortamında da ozon gazı oluşumuna sebep oluyorlar. Bu açıdan önemli bir çevresel kirletici. Aynı zamanda da insan sağlığı açısında da zararlı bir gaz" şeklinde konuştu.

"İlk defa bir atık gaz arıtımında kullanmayı hedefliyoruz"

Proje tamamlandığında oluşacak sistemin daha ekonomik bir yöntem olacağını belirten Can, "Atık gaz arıtımında kullanmakta olduğumuz ve geliştirmekte olduğumuz yöntem aslında ülkemizde genellikle atık su arıtımında kullanılıyor. İlk defa bir atık gaz arıtımında kullanmayı hedefliyoruz. Membran biyofilm reaktöre dayalı bu metotta elde ettiğimiz sonuçların yüksek verimlerde çıkması sonucu sanayi kuruluşlarının baca gazı emisyonlarında ilerleyen yıllarda kontrol altına alması gereken parametreleri için kullanılmakta olan yöntemlere alternatif ve daha ekonomik bir yöntem olarak onları sunmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Havayı Kirleten Atık Gazlar Bakteriler Tarafından Temizlenecek

Havayı Kirleten Atık Gazlar Bakteriler Tarafından Temizlenecek

Havayı Kirleten Atık Gazlar Bakteriler Tarafından Temizlenecek

Havayı Kirleten Atık Gazlar Bakteriler Tarafından Temizlenecek

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