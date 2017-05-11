Havran Halk Eğitimi Merkezinden Yılsonu Karma El Sanatları Sergisi

Havran Halk Eğitimi Merkezi'nin yıl boyunca açtığı kurslara katılan kursiyerlerin hazırlamış olduğu karma el sanatları sergisi, Havran Belediyesi Düğün...

Havran Halk Eğitimi Merkezi'nin yıl boyunca açtığı kurslara katılan kursiyerlerin hazırlamış olduğu karma el sanatları sergisi, Havran Belediyesi Düğün Salonunda açıldı.

Serginin açılışına Havran İlçe Kaymakamı Ahmet Türköz, Havran Belediye Başkan Vekili Kadir Sönmez, Havran Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Asarlı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Yücel Dağtaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sunullah Peker, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı, Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu, Havran Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Çam, daire müdürleri ve kursiyerler katıldı.

Açılışta kursiyer Fisun Şahin, Havran Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Çam ve Havran İlçe Kaymakamı Ahmet Türköz'ün birer konuşma yaptı. Kurs öğretmenlerine verilen teşekkür plaketlerinin ardından gezilen sergide ziyaretçilerde büyük ilgi uyandırdı. Sergi 12. Mayıs tarihine kadar ziyarete açık olacak.