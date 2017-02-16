  • BIST 88.194
  • Altın 145,672
  • Dolar 3,6576
  • Euro 3,8948
  • Samsun 3 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 2 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 3 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 2 °C
  • Amasya 0 °C
  • Rize 1 °C
  • Trabzon 0 °C

Havran Kaymakamı Ahmet Türkoz:

» »
Havran Kaymakamı Ahmet Türkoz:
Bengi Projesi kapsamında okul ziyaretlerine devam eden Havran Kaymakamı Ahmet Türkoz, akademik çalışmalardan yorulan öğrencilerin kitap okuyarak zihinlerini...

Bengi Projesi kapsamında okul ziyaretlerine devam eden Havran Kaymakamı Ahmet Türkoz, akademik çalışmalardan yorulan öğrencilerin kitap okuyarak zihinlerini dinlendirebileceğini dile getirdi.

Belediye Başkanı Emin Ersoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu ile birlikte Mehmet Çalışır İmam Hatip Ortaokulu ve Anadolu İmam Hatip Lisesi yedinci ve sekizinci sınıf öğrencileriyle bir araya gelen Türkoz, kitap okuma etkinliğinin ardından, öğrencilerle sohbet edip kitap okumanın önemine değindi.

Kaymakam Türkoz, "Kitap okumak kişisel gelişimimize büyük katkı sağlıyor. Bunun yanı sıra akademik çalışmalardan sonra yorulan öğrencilerimiz kitap okuyarak zihinlerini dinlendirebilirler. Tecrübe kazanmanın en zor yolunu ise insan yaşayarak kazanır. İnsan hayatındaki kritik dönemlerden dolayı bazı şeyleri zamanında yapması ise başarıya ulaşmak için büyük önem arz eder. Bu bilinçle çalışırsan hangi alanda olursa olsun, eğitim, çok çalışma ve dürüstlükle, hayat boyu başarılı bir birey olabilirsiniz"dedi. Belediye Başkanı Emin Ersoy'da Havran Belediyesi tarafından bastırılan "Gençlerle Başbaşa"isimli kitabı okul öğrencilere hediye etti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çakacak’tan Özel Sektöre Milli İstihdam Seferberliği Çağrısı16 Şubat 2017 Perşembe 16:38
  • Omü Senatosu Bu Kez Çarşamba’da Toplandı16 Şubat 2017 Perşembe 16:38
  • Tuzlukçu’da Akıl Ve Zeka Oyunları Sınıfı Açıldı16 Şubat 2017 Perşembe 16:38
  • “Farkındalığın Farkedilişi” Semineri Düzenlendi16 Şubat 2017 Perşembe 16:33
  • Başkonsolos Nilüfer’deki Japon Parkı’na Hayran Kaldı16 Şubat 2017 Perşembe 16:33
  • Manisa’nın Sultanları, Bursa’da Galibiyet Peşinde16 Şubat 2017 Perşembe 16:33
  • Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Vali Rahmi Doğan’ı Ziyaret Etti16 Şubat 2017 Perşembe 16:33
  • Tok: “Gücümüzü Halktan Alıyoruz”16 Şubat 2017 Perşembe 16:28
  • Havran Kaymakamı Ahmet Türkoz:16 Şubat 2017 Perşembe 16:28
  • 1.amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde 1932 Malatyagücü Fırtınası16 Şubat 2017 Perşembe 16:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti