Bengi Projesi kapsamında okul ziyaretlerine devam eden Havran Kaymakamı Ahmet Türkoz, akademik çalışmalardan yorulan öğrencilerin kitap okuyarak zihinlerini...

Bengi Projesi kapsamında okul ziyaretlerine devam eden Havran Kaymakamı Ahmet Türkoz, akademik çalışmalardan yorulan öğrencilerin kitap okuyarak zihinlerini dinlendirebileceğini dile getirdi.

Belediye Başkanı Emin Ersoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu ile birlikte Mehmet Çalışır İmam Hatip Ortaokulu ve Anadolu İmam Hatip Lisesi yedinci ve sekizinci sınıf öğrencileriyle bir araya gelen Türkoz, kitap okuma etkinliğinin ardından, öğrencilerle sohbet edip kitap okumanın önemine değindi.

Kaymakam Türkoz, "Kitap okumak kişisel gelişimimize büyük katkı sağlıyor. Bunun yanı sıra akademik çalışmalardan sonra yorulan öğrencilerimiz kitap okuyarak zihinlerini dinlendirebilirler. Tecrübe kazanmanın en zor yolunu ise insan yaşayarak kazanır. İnsan hayatındaki kritik dönemlerden dolayı bazı şeyleri zamanında yapması ise başarıya ulaşmak için büyük önem arz eder. Bu bilinçle çalışırsan hangi alanda olursa olsun, eğitim, çok çalışma ve dürüstlükle, hayat boyu başarılı bir birey olabilirsiniz"dedi. Belediye Başkanı Emin Ersoy'da Havran Belediyesi tarafından bastırılan "Gençlerle Başbaşa"isimli kitabı okul öğrencilere hediye etti.