Havran’da 15 Temmuz Şehitler Meydanı Açıldı

Havran'da Hükümet konağı önünde bulunan ve Kızılay Meydanı olarak bilinen meydan çevre düzenlemesi yapılarak yeni modern görünümü ve yeni ismi ile...

Havran'da Hükümet konağı önünde bulunan ve Kızılay Meydanı olarak bilinen meydan çevre düzenlemesi yapılarak yeni modern görünümü ve yeni ismi ile açılışı gerçekleştirildi. Açılış kurdelesını Havran Kaymakamı Ahmet Türköz, Belediye Başkanı Emin Ersoy, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri, sivil toplum örgüt temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Açılış sonrası protokol üyeleri 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisini gezdi. Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi Halk Oyunu Ekibi gösterileri ilgi izlendi. Belediye Başkanı Emin Ersoy "15 Temmuz nedeniyle hazırladığımız programlar dolu dolu geçiyor. Halkımızın katılımı son derece yoğun. 15 Temmuz Cumartesi günü mehteran eşliğinde ilçe merkezinde yürüyüş yapılacaktır. Halkımızın eline Türk bayrağını alarak yürüyüşlere ve programlarımıza katılımlarını bekliyoruz" dedi.